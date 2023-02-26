В Белгородской области из части сбежал вооруженный солдат

В Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного, сбежавшего из воинской части, базирующейся в Грайворонском районе.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ASTRA.

Как отмечается, 24 февраля около полуночи мобилизованный взял автомат Калашникова и покинул расположение части.

"30-летний ефрейтор, который сейчас разыскивается, был мобилизован в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Напомним, в телефонных разговорах российские военные признают, что под артиллерийским огнем ВСУ погибают многие их солдаты. Также захватчики рассказывают, как их командиры "поддерживают" боевой дух, откровенно заявляя, что те идут на убой.

Будет ли принимать ЕС российских потенциальных дизертиров

Читайте также: