Россиянка работала в районе населённого пункта Демидовка.
В Белгородской области ликвидирована российская пропагандистка Анна Прокофьева. Она была военкором "Первого канала".
Об этом сообщил российский Z-Блогер Романов.
Он назвал ее "смелым, честным и порядочным человеком", который является "профессионалом" своего дела. Больше, как говорится, не будет.
"Прокофьева навсегда перестала врать в районе населенного пункта Демидовка во время "выполнения редакционного задания". Таким образом она присоединилась к группе путинских государственных пропагандистов из "Звезды" и "Известий", которые были ликвидированы 24 марта после точной ракетной атаки ВС Украины под Купянском".
Идейная россиянка шутила, что работает у границы с Украиной, а точнее, мол, "страной 404". Наверное, ее чувство юмора оценят по достоинству в аду.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта ВСУ уничтожили 907 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных.
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