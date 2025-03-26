В Белгородской области ликвидирована российская пропагандистка Анна Прокофьева. Она была военкором "Первого канала".

Об этом сообщил российский Z-Блогер Романов.

Он назвал ее "смелым, честным и порядочным человеком", который является "профессионалом" своего дела. Больше, как говорится, не будет.

"Прокофьева навсегда перестала врать в районе населенного пункта Демидовка во время "выполнения редакционного задания". Таким образом она присоединилась к группе путинских государственных пропагандистов из "Звезды" и "Известий", которые были ликвидированы 24 марта после точной ракетной атаки ВС Украины под Купянском".

Идейная россиянка шутила, что работает у границы с Украиной, а точнее, мол, "страной 404". Наверное, ее чувство юмора оценят по достоинству в аду.

В Белгородской области ликвидирована российская пропагандистка Анна Прокофьева.

Напомним, по состоянию на утро 26 марта ВСУ уничтожили 907 220 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных.

Читайте также: