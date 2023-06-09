В Белгородской области РФ погиб еще один российский полковник: подробности

РосСМИ пишут, что он попал в ловушку, которая для него оказалась роковой.

На Белгородщине в РФ "минуснули" еще одного российского полковника, погибшего во время стрелкового боя.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"В БНР во время очередного рейда РДК был ликвидирован российский полковник Владимир Кузнецов", — отметил Казанский.

Военный погиб во время стрелкового боя. По данным росСМИ, он попал в ловушку на своем служебном авто. Он пытался дать отпор добровольцам, освобождающим Белгордщину.

Напомним, что общей группой Легиона "Свобода России" и РДК был убит еще один полковник — Стесев Андрей Васильевич, старшая оперативная группировка Белгорода.

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