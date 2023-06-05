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В Белгородской области полицейские случайно обстреляли машину с мобилизованным: что известно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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6923
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В Белгородской области полицейские случайно обстреляли машину с мобилизованным: что известно

В Белгородской области полицейские ранили мобилизованного / Фото: Вячеслав Гладков

Раненого госпитализировали в ближайшую больницу.

В Белгородской области сотрудники ДПС ранили мобилизованного — открыли огонь по начавшей погоню машине.

Об этом пишет Baza.

Отмечается, что полицейские заметили белую десятку в районе села Крутый Лог.

Машина проходила ориентировкой, поэтому сотрудники полиции попытались ее остановить, однако водитель только дал газ и проехал мимо.

Оказалось, что кроме водителя внутри сидел военнослужащий – 22-летний мобилизованный из Пскова. Один из пуль, выпущенных машиной, попал ему в туловище.

Известно, что парень был госпитализирован в ближайшую больницу. Водители «десятки» повезло больше – его не ранили, ограничился штрафом за невыполнение требований сотрудников полиции.

Тем временем российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подверг критике заявление владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о возможном мероприятии наемников в Белгородскую область РФ для подавления сил повстанцев.

Кремль же не знает, как реагировать на рейды "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области , и это вызывает хаос и критику в адрес Москвы в инфопространстве РФ.

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Дата публикации
Просмотры
6923
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