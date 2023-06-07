В Белгородской области раздались десятки взрывов: виден большой столб дыма

Пострадавших вроде пока нет. Однако обстрелы продолжаются.

В Белгородской области снова неспокойно. Российские оккупанты заявляют о десятках "прилетов". Над городом возвышается огромный столб дыма.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Как отмечается, в городе прогремели десятки взрывов. А местным советуют закрыть окна.

"Рекомендуем жителям, оставшимся в городе и окрестностях, закрыть окна", – пишет канал.

В то же время губернатор области Вячеслав Гладков заявил об обстреле, но не сказал, как местным жителям себя обезопасить.

"Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в разные части города. Обстрел продолжается", — подчеркнул Гладков.

Напомним, что Эрдоган предлагает расследовать подрыв Каховской ГЭС вместе с экспертами из России.

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