Российские якобы "оппозиционные" издания хотят показать срочников как жертв, но умалчивают, что те участвуют в обстрелах мирных населенных пунктов Украины.

Родители российских срочников жалуются, что их дети без подготовки охраняют белгородскую границу уже полгода.

Об этом сообщает российское издание "7х7".

Родственники сетуют, что формально срочники не находятся в зоне боевых действий. Соответственно, компенсации за ранения или родственникам погибших нет.

Один из немногочисленных пикетов матерей юных оккупантов

"Ребята погибают, получают ранения, и не получают никакого статуса, никаких льгот", – сетуют претенденты на "белые лады".

По информации издания, от начала полномасштабного вторжения РФ на границе погибли минимум семь российских срочников.

"Вы думаете, что мы сейчас будем всех и все проклинать? Ошибаетесь! Мы любим Россию. И винить кого-то — не в нашей власти", – ответила журналистам мать одного из срочников по имени Олег, который якобы погиб в Шебекино Белгородской области.

Некоторые матери рассказывают, что их сыноьям назначили военные специальности, которые не соответствуют их подготовке. Например, мать одного из юношей сообщила, что сына якобы назначили медиком, хотя он даже "не знал от чего аспирин и но-шпа".

Фото: semnasem.org

"Я говорю: "Сыночка, я так за тебя боюсь!" Он: "Мам, я сам боюсь! Здесь так страшно!" Мы деревенские, мы выносливые. С восьми лет все хозяйство было на нем: и скотина, и снег, и дрова. Чтобы из его уст услышать "я сам боюсь", – говорит Марина О., мать одного из российских срочников, который служит в Валуйках (Белгородская область).

Матери срочников в основном боятся жаловаться, ведь "командиры там жесть".

Анастасия, 19-летний парень которой служит на границе в Шебекинском горокруге РФ, рассказала, что "родители должны кормить и других срочников, и командиров". А командиры и выпивают, и рукоприкладством занимаются.

Вчера, 23 мая, российский Телеграм-канал ASTRA сообщил, что 18-летний срочник из Карелии был ранен в Белгородской области в результате прорыва российских добровольцев.

Почему российские срочники – не жертвы

Российские якобы "оппозиционные" издания умалчивают, что срочники РФ, которых пытаются выставить мирными юношами и жертвами, участвуют в обстрелах мирных населенных пунктов Украины в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, где нет линии фронта. От рук таких "детей" и их артиллерии гибнут мирные украинские жители, в том числе несовершеннолетние.

Напомним, что лишь вчера, 23 мая, захватчики атаковали шесть громад Сумской области. Зафиксировано 37 взрывов и 10 обстрелов.

Ранее сообщалось, что Россия отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

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