В Белгородской области РФ снова раздаются взрывы: что известно (видео)

В Белгородской области второй день подряд сообщают о взрывах.
В воскресенье, 20 ноября, в Белгородской области РФ снова неспокойно.
Очевидцы сообщают о звуках взрывов в нескольких районах.
"Над областью громко. По предварительным данным, работает ПВО... Жители Грайворонского городского округа сообщают о громких звуках. Громко и в Белгородском районе", — пишут в Сети.
Местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Ольшанца просят перейти в укрытия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о якобы обстреле Нижнего Ольшанца и пострадавшей.
"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях", — написал он.
"Хлопок" в Белгороде
С начала ноября в Белгородской области снова происходят чрезвычайные ситуации. Почти еженедельно становится известно о взрывах и пожарах.
Так, вчера, 19 ноября, "хлопок" произошел в одном из зданий города Шебекино, где также загорелся пожар.
16 ноября в Белгородской области также прогремели взрывы, где-то в городе исчезла электроэнергия.
Кремлевская пропаганда активно разгоняет слухи о якобы подготовке нападения Вооруженных сил Украины на пограничные российские города – Белгород, Брянск, Курск. Называют даже срок наступления – уже этой зимой.
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