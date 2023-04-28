В Белгородской области РФ сообщили об атаке беспилотников: что известно о последствиях (видео)

В пятницу, 28 апреля, губернатор Белгородской области РФ сообщил о массированной атаке беспилотников на Шебекинский городской округ, расположенный на расстоянии около 5-6 километров от украинской границы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Жесть Белгород"

"Пострадавших нет, значительных разрушений также, но есть повреждение линии электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады ее возобновят”, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале Shot уточнили, что массированная атака беспилотников произошла на электроподстанцию в селе Нежеголь, расположенном на окраине города Шебекино.

В сообщении затруднились назвать точное количества дронов, отметив, что их было около пяти, при этом два из них якобы были сбиты российской ПВО. Также сообщается, что удар был нанесен двумя снарядами.

Губернатор Белгородской области также сообщил о падении снаряда "с парашюта" в приграничном с Украиной селе Муроме. Он якобы упал вблизи жилого дома.

Еще один беспилотник, по информации Telegram-канала Shot, атаковал двумя гранатами автомобиль российских пограничников в одном из сел Валуйского района.

“БПЛА сбросил взрывные устройства рядом с внедорожником, машину лишь немного задело обломками. Улететь назад дрону не позволили, он был уничтожен. Пострадавших нет”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в российском Белгороде посреди улицы упала авиабомба, раздался мощный взрыв. Пропаганда РФ обвинила Украину, однако со временем ответственность за взрыв взяло на себя российское минобороны.

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