В Белгородской области РФ во время воздушной тревоги загорелся склад боеприпасов: видео

До поселка Ракитное, где произошел мощный пожар, от украинской границы – около 50 километров.
В воскресенье, 9 июня, во время объявленной в Белгородской области России воздушной тревоги прогремел мощный взрыв в Ракитянском районе, после которого начался масштабный пожар.
Соответствующее видео публикуют местные паблики.
До поселка Ракитное от украинской границы – около 50 километров.
Судя по звукам детонации, сопровождавших пожар, произошло попадание в склад боеприпасов российской армии.
Клубы черного дыма видны на большом расстоянии от места пожара.
Кроме того, в селе Безымено Белгородской области, расположенном у самой границы с Украиной, неизвестный дрон подлетел к башне связи и повесил туда украинский флаг. Этот филигранный трюк тоже попал на видео.
Напомним, ранее Силы обороны Украины по РСЗО Himars поразили на территории Белгородской области ЗРК С-300 и С-400, которую РФ использует как для атак по Харьковщине, так и для работы против украинских воздушных целей.
Читайте также: