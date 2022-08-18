В Белгородской области уже второй "хлопок" за сутки: видео масштабного пожара

Достоверной информации об инциденте пока нет.
В Сети пишут о взрывах в Старом Осколе Белгородской области РФ.
Видео взрывов распространено в соцсетях.
В некоторых СМИ предполагают, что это могла разразиться неисправная ракета, которую пускали по Харькову. Местные паблики пишут, что пожар продолжается у базы отдыха "Шоколад" в окрестностях Старого Оскола. По другим данным, пожар – в районе военного аэродрома.
Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Масштабный пожар и детонация боеприпасов произошел вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.
Также "хлопок" – в Керчи и Севастополе.
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