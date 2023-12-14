В Белгородской области заговорили о значительных потерях в подразделениях ВС РФ вблизи Бахмута (перехват)

Местный житель Белгородской области, называемый "одним из самых молодых регионов Российской Федерации", обсудил усиление подразделений ВС РФ и умалчивание значительных потерь в армии в районе Бахмута.

Об этом свидетельствует перехват украинской разведки.

"Ну что вы там? Когда Бахмут уже будет Россией?.." — спрашивает собеседник.

Однако не все так хорошо, как передают российские пропагандисты.

"Продвигаются наши, продвигаются по новостям, по крайней мере, по телку... Только в ВК (VK, или ВКонтакте — российская социальная сеть, принадлежащая одноимённому ООО "Компания ВК" — ред.) узнаешь, бледный: то погиб, тот погиб", — жалуется россиянин.

"Как в армии, да? Бл*дь, дни считаешь, да?" – сочувствует собеседник.

А также добавляет, что местные новости не рассказывают о потерях российских военных.

Тем временем в России состоялась так называемая "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Во время этого действия граждан больше всего интересовали результаты войны в Украине. Что отвечал на вопрос глава Кремля, читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, ранее сообщали, что россияне массово пишут письма Путину, в которых жалуются на "мясные штурмы".

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