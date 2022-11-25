В Белгородской области заметили "кладбище" из более сотни уничтоженных российских танков: фото

В Белгородской области оккупанты создали "кладбище" своей бронетехники.

В Белгородской области РФ, граничащей с территорией Украины, складируют уничтоженную и поврежденную технику российских военных.

Соответствующее фото обнародовал СтратКом ВСУ.

На фотографии можно заметить десятки танков и другой военной бронетехники россиян, которую обезвредили украинские защитники.

"Все идет по плану, потерь нет", — саркастически отметили в СтартКоме ВСУ.

Потери РФ на войне против Украины

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 24 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 85720 человек. Украинские бойцы за период полномасштабной войны уничтожили почти 2900 танков россиян и более 5800 боевых бронированных машин врага.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 310 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Как сообщили в Минобороны Украины, российское командование для сокрытия реальных потерь массово применяет практику сжигания тел погибших, в том числе недавно прибывших по мобилизации.

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