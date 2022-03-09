В Белогородку начали прибывать первые автобусы с эвакуированными людьми (фото)

Колонна автобусов пришла из Ворзеля.
В поселок Белогородка Киевской области начали прибывать первые автобусы с эвакуированными людьми.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской обладминистрации.
Колонна автобусов пришла из Ворзеля. Среди эвакуированных людей есть дети из детского дома. В настоящее время их экстренно перевозят в Киевскую детскую больницу.
"Всем, кто нуждается, на месте предоставляется необходимая медицинская помощь. Дальше людей доставят в Киев. Напоминаем, в Киевской области продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля через Стоянка – Белогородка в город Киев”, — рассказали в Киевской обладминистрации.
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