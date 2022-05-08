В Белогоровке из-за вражеского авиудара погибли двое волонтеров

Вчера, 7 мая, российские оккупанты нанесли авиаудар по общеобразовательной школе в пгт Белогоровка.

В результате вражеского авиудара погибли двое волонтеров Назар Дичук и Дмитрий Быць, которые помогали эвакуироваться жителям Луганской области.

Фото: Сергей Гайдай/Telegram

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Все время войны Назар Дичук и Дмитрий Быць постоянно помогали с эвакуацией жителей Луганской области. Они спасали людей ежедневно, вывозили их в безопасность, доставляли гуманитарные грузы", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад Назар и Дмитрий приехали в Белогоровку. Они помогли 49 местным эвакуироваться из поселка. Позже волонтеры вернулись.

Фото: Сергей Гайдай/Telegram

Назар Дичук и Дмитрий Быць вместе с другими гражданскими жителями погибли в школе, куда российские оккупанты сбросили авиабомбу.

Напомним, что оккупанты сбросили на школу в Белогоровке (Луганская область) авиабомбу, в то время как там прятались местные жители. В подвале школы во время удара находились около 90 человек. По предварительным данным, в результате авиаудара погибли более 60 человек.

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