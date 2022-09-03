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В Белом доме назвали, когда Россия планирует провести "референдумы" на оккупированных территориях

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В Белом доме назвали, когда Россия планирует провести "референдумы" на оккупированных территориях

Фото: Associated Press

По оценке американских властей, Россия планирует провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины до конца сентября.

Однако мир не признает результатов этих "рефрендумов".

Об этом представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал интервью телеканалу "Дождь", сообщает DW.

Кирби объяснил, что проведением фейковых голосований российские власти хотят "добиться некоего подобия политической легитимности военных успехов" и компенсировать неудачи на поле боя.

Представитель Белого дома заверил, что ни США, ни международное сообщество не признают результаты таких "референдумов".

Напомним, ранее в Госдепартаменте США предупредили, что Россия может столкнуться с новыми санкциями в случае проведения "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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