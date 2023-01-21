В Белом доме объяснили ситуацию с поставками танков Украине

Администрация президента США призывает оказывать помощь Украине бронетехникой без лишних промедлений, но давление на союзников не оказывает.

В администрации президента США Джо Байдена считают, что европейские партнеры должны удовлетворить оборонные потребности Украины как можно быстрее из-за характера боевых действий на Донбассе, которые продолжаются зимой и затянутся, вероятно, до весны.

Об этом говорил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

По его словам, одной из критических потребностей ВСУ будет бронетехника. В этой связи Кирби отметил, что США приветствуют решение Великобритании прислать Украине танки Challenger 2.

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"Нам известно, что Германия разрабатывает собственную инициативу по танкам Leopard 2. Это отличные танки, мощные, которые не требуют длительного обучения украинцев. Но это решение должна принимать Германия. Мы не будем выкручивать руки, подталкивать и уговаривать", — подчеркнул чиновник Белого дома. .

Кирби отметил, что позиция США состоит в том, чтобы европейские союзники давали то, что могут, когда могут и в том объеме, который их устраивает.

Он также отрицает существование какого-либо "противостояния" в НАТО относительно военной поддержки Украины, отметив, что США ведут регулярные дискуссии со всеми союзниками о том, что они могут поставить и в каком масштабе.

"Это суверенные страны, они сами будут решать, потому что у них есть собственные потребности в сфере национальной безопасности, которые они должны учитывать, как и мы. Но в целом можно сказать, что Альянс твердо поддерживает Украину и мы не наблюдаем, чтобы эта поддержка распадалась", — отметил Кирби.

Напомним, высокопоставленный чиновник США советует Украине отложить начало большого наступления против российских войск, пока ВСУ не получат американское оружие, которое входит в последний пакет военной помощи, и не будет проведена учеба.

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