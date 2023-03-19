В Белом доме ответили на заявления о прекращении огня в Украине

В США отмечают, что это не отвечает интересам Украины.

Белый дом не поддерживает идею прекращения огня в Украине и временного отложения вопроса о территориальных границах. В США отмечают, что такие условия выгодны только России.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

По его словам, это "не отвечает интересам Украины, интересам всего мира, интересам Устава ООН". Более того, он замечает, что это было бы нарушением Статуса ОНН.

Кирби вспомнил о так называемом "мирном плане" Китая, где говорится, что прекращение огня не должно закреплять за Россией новые территории.

Отметим, что предложенный Китаем мирный план по прекращению российской агрессии против Украины свидетельствует о поддержке Пекином действий Москвы.

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