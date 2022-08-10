В Белом доме ответили, считают ли Крым "легитимной целью" для ударов ВСУ

Представительница Белого дома заверила, что США и дальше будут оказывать поддержку Украине.

В Белом доме прокомментировали серию мощных взрывов на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым).

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует ТСН.ua.

Вопрос: "Является ли Крым легитимной целью для ударов? Потому что раньше Пентагон убеждал, что Крым не может стать целью оружия, которое предоставляет Украине".

"У меня нет для вас другого ответа, чем тот, что мы продолжим поддерживать Украину, которая борется за свою свободу, суверенитет против брутальной атаки России", – ответила Карин Жан-Пьер.

Она заверила, что США и дальше будут оказывать поддержку, чтобы Украина могла дать отпор неспровоцированной агрессии России. И это будет оставаться приоритетом Соединенных Штатов.

"Бои продолжаются на востоке и юго-востоке страны, и они далеки от окончания. Мы знаем, что это может быть затяжная война", – отметила представитель Белого дома.

Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

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