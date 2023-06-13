В Белом доме планируют передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров.

Соединенные штаты Америки планируют одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как передает издание, администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров о том, чем оснастить танки Abrams, которые США передают Украине.

"Некоторые представители Белого дома выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов Вашингтон подвергнут критике, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Белом доме идет обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки пока не фиксируют признаки перемещения российского ядерного оружия на территорию Беларуси.

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