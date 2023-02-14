В Белом доме прокомментировали возможность признаков инопланетной активности после сбитых над страной объектов

Чиновники США заявили, что нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в случаях, в результате которых были сбиты летающие аппараты.

Несколько чиновников Белого дома в США заявили, что не видят признаков инопланетной активности, в том числе в случаях со сбитыми объектами.

Об этом пишет Reuters.

"Я не думаю, что американцам нужно беспокоиться об инопланетянах относительно этих объектов, и точка", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга с журналистами в Белом доме.

Отметим, что Пентагон за последние несколько лет сделал новый шаг по расследованию военных наблюдений НЛО.

"Хочу убедиться, что вы услышите это от Белого дома. Были вопросы и опасения на этот счет. Я хочу это повторить, что нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в случаях, в результате которых были сбиты летающие аппараты", — сообщила пресс-секретарь. Белый дом Карин Жан-Пьер.

На сегодняшний день правительство провело до и задокументировало до сотен отчетов. Неустановленные объекты – будь то в космосе, на небе или даже под водой продолжают расследовать.

Добавим, что этот отчет стал поворотным моментом после того, как военные потратили десятилетия на отклонение, опровержение и дискредитацию наблюдений неустановленных летающих объектов и летающих тарелок, датируемых 1940-ми годами.

Как стало известно, Вашингтон не может поставлять в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, потому что в США дефицит снарядов. В Белом Доме озабочены, мол, этого количества не хватит для обеспечения собственных нужд.

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