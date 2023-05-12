В Белом доме прокомментировали заявление Зеленского о не готовности к контрнаступлению

Верховный главнокомандующий украинскими войсками будет лично принимать решение о начале контрнаступления, а Соединенные Штаты будут с уважением относиться к его решению.

Таким образом, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал позицию Президента Зеленского относительно сроков контрнаступления, сообщает Укринформ.

Кирби отметил, что украинское военно-политическое командование будет определять начало и направления контрнаступления войск.

"Что касается Президента Зеленского и его комментариев, то я хочу сказать, что он является (верховным – ред.) главнокомандующим, и только он принимает решение, хочет ли он и когда он хочет пойти в наступление, а также на каком направлении, с какими подразделениями и как он собирается это сделать", — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, Кирби заявил, что это решение зависит от украинского руководства, "и мы это уважаем в полной мере".

Напомним, ранее сообщалось, что после успешных контрнаступательных действий украинских военных в российском Минобороны заявили о "перегруппировке" своих сил в районе Бахмута, что вызвало жесткую критику со стороны главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский заявил накануне, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления, поскольку у нее еще нет достаточного количества военной техники от своих западных союзников.

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