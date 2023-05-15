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В Белом доме рассказали, почему Китай не передаст России оружие для войны против Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
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В Белом доме рассказали, почему Китай не передаст России оружие для войны против Украины

Кирби объяснил, почему Китай не передаст России оружие. / Фото: Associated Press

В США считают, что Китай не передавал РФ летальное оружие.

В Белом доме считают, что Китай не будет передавать оружие России, поскольку это противоречит интересам Пекина.

Об этом в ходе дискуссии с Институтом Маккейна заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что у США нет информации о том, что Китай передавал или готовится передать России оружие для войны против Украины. Он добавил, что подобные действия будут не в интересах Пекина.

"Мы не видели, чтобы китайцы шагнули к предоставлению летальных возможностей российским вооруженным силам. Мы не считаем, что это в интересах Китая", — отметил Кирби.

В США также подчеркнули, что они стремятся поддерживать хорошие отношения с Китаем.

Напомним, специальный представитель Китая по "политическому урегулированию" войны агрессора РФ против Украины Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая. Эта поездка станет частью его многодневного турне.

Также Макрон заявил, что Россия вошла в подчинение Китая.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
183
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