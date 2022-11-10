В Белом доме с начала войны понимали, что нужно будет садиться за стол переговоров – эксперт

В Белом доме изначально считали, что рано или поздно придется вернуться к дипломатическому урегулированию войны в Украине. Тем не менее украинской стороне удалось убедить американскую сторону, что возвращаться к дипломатии нужно на других условиях.

В США с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину понимали, что когда-то сторонам придется сесть за стол переговоров. Однако нашему государству удалось убедить Белый дом в том, что возвращаться в дипломатию нужно совсем с других позиций.

Об этом в интервью ТСН рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

По ее словам, достичь этих переговорных позиций можно было на поле боя. В то же время военных успехов можно достичь, имея мощную международную поддержку.

“Поэтому некоторое время в Белом доме понимали, что этот момент, когда у Украины совсем другая переговорная позиция — еще не наступил, нужно было помочь нашему государству дойти до этой позиции, когда мы сможем говорить с Путиным совсем иначе. Они видят именно освобождение Херсона тем моментом, когда Украина может говорить с РФ с другой переговорной позиции. Подтвердилось это после выступления Джо Байдена. Он дал понять, что США не понимают, куда приведет этот отвод войск. Мол, еще предстоит посмотреть, будет ли Украина готова к компромиссам”, — подчеркнула Алена Гетьманчук.

Также она добавила, что слова Байдена о компромиссах — настораживают, поскольку фокус сосредоточен именно на готовности Украины идти на уступки, а не России. РФ своими действиями не показала, что она действительно готова садиться за стол переговоров и покидать освобожденные территории.

Готова ли Россия на самом деле к переговорам

В Офисе президента считают, что Россия манипулирует темой переговоров. Они им нужны для того, чтобы спустя некоторое время снова пойти на Украину с войной. В то же время, никто из западных союзников не принуждает Украину к переговорам с агрессором.

В окружении Путина заявляют, что готовы к переговорам с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент, но продолжают обстреливать украинские города ракетами и иранскими дронами.

В Госдепе США назвали голословными заявления российского руководства о готовности к переговорам. В США не видят признаков готовности Кремля к участию в добросовестном диалоге с Украиной.

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