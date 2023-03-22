В Белом доме считают, что Россия готовится к новому наступлению в Украине

Атаки на фронте будут осуществляться по нескольким направлениям.

В США считают, что российские войска смогут попытаться начать новое наступление в Украине уже в ближайшие недели. оккупанты, вероятно, могут совершать атаки по нескольким направлениям.

Такое мнение высказал CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

По его словам, ближайшие недели будут "критическими" в войне РФ. В Вашингтоне считают, что российский президент-диктатор Владимир Путин "попробует начать еще одно наступление и, возможно, по многим другим векторам".

"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова", — сказал представитель Белого дома.

Кирби заметил, что США стремятся, чтобы украинцы могли защитить себя "от любого возобновления российского наступления", а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору". ".

"Именно здесь мы сейчас выводим батальоны из Украины и проводим для них общевойсковые маневры. Вот почему они наращивают подготовку из таких вещей, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы лучше перед будущими критическими неделями и месяцами", – добавил он.

Именно поэтому, подчеркнул политик, Вашингтон будет снабжать страну всем необходимым: "Это означает разведку. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности".

Напомним, по словам Джона Кирби, в Белом доме считают, что встреча Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не ускорит окончание войны России против Украины. Вашингтон отмечает, что Си должен был призвать Россию прекратить войну против Украины, если Китай хочет играть конструктивную роль.

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