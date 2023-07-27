В Белом доме сделали важное заявление о контрнаступлении ВСУ

К сожалению, наступление Украины не так быстро, как желалось бы.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что во время контрнаступления украинские защитник двигаются вперед. Наступление ВСУ не находится в тупике.

Об этом представитель администрации президента США сказал на брифинге.

"Они (ВСУ – Ред.) уже признали, что продвигаются не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы. Однако, они двигаются. Это не тупик. Они не просто застыли. Украинцы двигаются", — подчеркнул он.

По словам Кирби, Украина должна сама говорить о прогрессе в соответствии с планом. В свою очередь, Вашингтон не будет становиться "вожатыми этой украинской военной операции".

"Сам президент Зеленский заявил, что дело продвигается не так быстро, как ему хотелось бы. Каждый день они (ВСУ – Ред.) продвигаются не так далеко, как хотелось бы. Соединенные Штаты не собираются занимать какую-либо позицию по этому вопросу", — отмечает Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома отмечает, что Штаты собираются убедиться, что у Украины есть инструменты и возможности, необходимые для того, чтобы оставаться в движении.

"Что мы предоставляем им (ВСУ – Ред.) соответствующие инструменты, необходимые им для того, чтобы продолжать добиваться прогресса в их контрнаступлении. Если этот прогресс будет лучше, если они будут довольны им, то это будет только на пользу", — отмечает Кирби. .

Контрнаступление Украины

Утром 27 июля представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ имеют успех на востоке во время контрнаступления. В частности, защитники продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области.

В свою очередь, в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ. Отмечается, что в настоящее время Силы обороны Украины осуществляют главный удар контрнаступления на юго-востоке страны. Все больше — другие силы остаются в резерве.

Между тем, американские аналитики Инстита изучения войны в своем отчете сообщают, что ВСУ прорвали российские оборонные позиции на юге — на западе Запорожской области. Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы продвинулись на 2,5 км прямо к востоку от Роботиного.

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