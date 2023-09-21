В Белом доме заявили, что дальнейшая помощь для Украины "жизненно важна"

Принятие нового пакета масштабной помощи Украине "жизненно важно" для продолжения контрнаступления против российских агрессоров.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время виртуального брифинга, передает Укринформ.

"Жизненно важно, чтобы этот дополнительный пакет был принят, поэтому мы продолжим взаимодействовать с членами Конгресса", — заявил Кирби.

Он отметил, что члены Конгресса на протяжении последних 18 месяцев получали исчерпывающую информацию о предоставлении помощи Украине. При этом он подчеркнул, что никто не выписывает Украине "открытые чеки", как об этом заявляют отдельные политики.

"Каждая вещь, которую мы предоставляем Украине, делается после исчерпывающих консультаций с членами Конгресса", – заявил Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что нынешний этап войны в Украине "критически важен", поэтому президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США запланировал встречу с американскими законодателями, чтобы детально обсудить всю помощь.

"Мы считаем, что для членов Конгресса действительно важно услышать непосредственно от президента Зеленского о том, с чем он столкнулся в этом контрнаступлении", — отметил представитель администрации США.

Кроме того, Кирби заявил, что американский народ понимает, какая на самом деле цена поддержки Украины, которая сдерживает российских агрессоров на восточном фланге НАТО. Он подчеркнул, что в противном случае цена суверенитета и территориальной целостности других стран для США была бы гораздо дороже как финансово, так и в человеческих жизнях.

Кирби заметил, что Украина отстаивает свою независимость на тех же началах, на которых когда-то это делали США.

"Мы бы тоже не увидели независимость без иностранной помощи. И я думаю, что большинство американцев могут это понять, что здесь на самом деле поставлено на карту", — подчеркнул Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден во время встречи хочет лично услышать от Владимира Зеленского о прогрессе контрнаступления.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США находятся "на финишной прямой" в вопросе поставки дальнобойных ракет ATACMS.

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