В Белом доме заявили, что наступление на Бахмут стало "мясорубкой" для российских войск

Военные потери в Бахмуте оказались слишком высокими для россиян, считают в Белом доме.

В Вашингтоне уверены, что потери российских войск, понесенные ими во время штурма города Бахмут, были для России слишком высокой ценой за столь незначительную цель.

Об этом во время телефонного брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Это наступление (на Бахмут – ред.), фактически, обошлось России ужасно дорого. И, как я уже говорил, это стало для них определенным образом мясорубкой», – отметил представитель Белого дома.

Кирби заявил, что оценочные цифры, озвученные в Соединенных Штатах в начале мая, были точными. Однако, как заявил Кирби, с тех пор россияне начали терять каждый день еще больше военных на Бахмутском направлении.

Также координатор Совета нацбезопасности Белого дома обратил внимание, что руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин находится в перманентном конфликте с Министерством обороны России.

Напомним, ранее лидер вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что сейчас россияне находятся в таком состоянии, когда могут потерять свою страну. И чтобы не произошло этого, нужно ввести "военное положение".

Кроме того, мы ранее информировали, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ситуация в Бахмуте остается сложной. Несмотря на то, что активность боев вблизи Бахмута снизилась, враг и дальше пытается усилиться.

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