В Белом доме заявили, что США работают над передачей Украине систем ПВО

В Вашингтоне отказались комментировать отказ Германии передать Украине системы Patriot
Американские власти работают над тем, чтобы максимально усилить украинскую систему противовоздушной обороны.
Об этом на брифинге заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.
Журналисты спросили, какое отношение у властей США к тому, что Берлин и Варшава договорились разместить систему Patriot в Польше, а не в Украине.
Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон приветствует усилия союзников, направленных на укрепление обороноспособности НАТО. Кроме того, она отметила, что о договоренностях о месте размещения систем следует спрашивать у властей Польши и Германии.
"Мы находимся в тесном взаимодействии с украинцами по поводу их потребностей в области безопасности. Мы работаем над предоставлением Украине систем ПВО, по этому конкретному вопросу, о комплексах Patriot, мне нечего анонсировать сегодня", — сказала она.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия отказалась передавать Украине системы Patriot.
Кроме того, мы ранее информировали, что сложность вступления Украины в НАТО обусловлена позицией Франции и Германии.
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