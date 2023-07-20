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В Белом доме заявили, что украинцы эффективно используют кассетные боеприпасы

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Белом доме заявили, что украинцы эффективно используют кассетные боеприпасы

Украинцы эффективно используют кассетные боеприпасы / Фото: Associated Press

Кассетные боеприпасы "разворачиваются" в Украине для защиты от российских агрессоров.

Украинские военные достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы, которые США предоставили ВСУ для защиты от российских агрессоров.

Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает SkyNews.

Он подтвердил развертывание Украиной кассетных боеприпасов "на местах" и "достаточно эффективное" использование этих снарядов украинцами.

"Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они достаточно эффективно используют их", — сказал Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома заявил, что кассетные боеприпасы "разворачиваются" в Украине для защиты от российских агрессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель России в ОБСЕ откровенно соврал, когда заявил, что страна-агрессорка якобы не применяла кассетные боеприпасы в Украине. Факты использования кассетных боеприпасов россиянами зафиксированы документами независимых миссий и институций самой ОБСЕ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут применять кассетные боеприпасы на своей земле, что абсолютно справедливо против захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
266
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