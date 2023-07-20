В Белом доме заявили, что украинцы эффективно используют кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы "разворачиваются" в Украине для защиты от российских агрессоров.

Украинские военные достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы, которые США предоставили ВСУ для защиты от российских агрессоров.

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Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает SkyNews.

Он подтвердил развертывание Украиной кассетных боеприпасов "на местах" и "достаточно эффективное" использование этих снарядов украинцами.

"Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они достаточно эффективно используют их", — сказал Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома заявил, что кассетные боеприпасы "разворачиваются" в Украине для защиты от российских агрессоров.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель России в ОБСЕ откровенно соврал, когда заявил, что страна-агрессорка якобы не применяла кассетные боеприпасы в Украине. Факты использования кассетных боеприпасов россиянами зафиксированы документами независимых миссий и институций самой ОБСЕ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут применять кассетные боеприпасы на своей земле, что абсолютно справедливо против захватчиков.

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