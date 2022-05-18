В белорусской армии будут до 21 мая будут проверять боеготовность — Генштаб ВСУ

В белорусской армии будут до 21 мая будут проверять боеготовность — Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 мая.

До 21 мая в белорусской армии проходит второй этап проверки боевой готовности. Военные Беларуси отрабатывают форсирование водных преград и проверяют очередные силы и средства противовоздушной обороны.

Угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется до сих пор.

Напомним, что пропаганда Лукашенко поразила новым бредом. Пропагандисты заявили, что Украина хотела отобрать у них часть Гомельской и Брестской областей.

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