В белорусской армии будут до 21 мая будут проверять боеготовность — Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 мая.
До 21 мая в белорусской армии проходит второй этап проверки боевой готовности. Военные Беларуси отрабатывают форсирование водных преград и проверяют очередные силы и средства противовоздушной обороны.
Угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси сохраняется до сих пор.
Напомним, что пропаганда Лукашенко поразила новым бредом. Пропагандисты заявили, что Украина хотела отобрать у них часть Гомельской и Брестской областей.
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