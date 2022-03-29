В Бердянск отправилась колонна автобусов для эвакуации мариупольцев (видео)

Эвакуация людей начнется утром 30 марта.

Из Запорожья в Бердянск отправилась колонна из 34 автобусов, чтобы эвакуировать несколько тысяч мариупольцев.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Сегодня новая эвакуационная колонна из 34 автобусов в сопровождении ГСЧС выехала из Запорожья в Бердянск. По плану колонна достанется места посадки людей сегодня, но с учетом безопасности сама эвакуация начнется завтра утром", — говорится в сообщении.

Всего в Запорожье уже эвакуировано более 75 тысяч мариупольцев. Всем людям предоставлена необходимая помощь – еда, медикаменты, предметы первой необходимости, а также помощь в расселении.

Напомним, в Украине 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров.

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