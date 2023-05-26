В Бердянске мощные взрывы: оккупанты не досчитались С-300 (фото, видео)

ВСУ организовали оккупантам в Бердянске впечатляющий вечер.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером, 25 мая, раздалось несколько громких взрывов.
Фото и видео мощного "хлопка" появилось в Сети.
На кадрах можно увидеть несколько мощных взрывов и вспышку над землей.
Бердянская городская военная администрация пишет, что оккупанты "не досчитались установок С-300".
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что российский разведкорабль "Иван Хурс" получил повреждения, есть раненые.
Читайте также:
- В Бердянске захватчики обвинили священников в использовании "биоматериала верующих" и захватили католическую церковь
- "Запорожский мститель" вернулся: нацгвардейцы сбили Су-25 оккупантов под Мелитополем, еще один — повредили
- Оккупанты обстреляли Никополь: последствия атаки 25 мая (фото)