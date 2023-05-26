В Бердянске мощные взрывы: оккупанты не досчитались С-300 (фото, видео)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером, 25 мая, раздалось несколько громких взрывов.

Фото и видео мощного "хлопка" появилось в Сети.

На кадрах можно увидеть несколько мощных взрывов и вспышку над землей.

"Фейерверк" для оккупантов / Фото: Фото из социальных сетей

В оккупированном Бердянске раздалось несколько взрывов

Бердянская городская военная администрация пишет, что оккупанты "не досчитались установок С-300".