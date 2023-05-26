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В Бердянске мощные взрывы: оккупанты не досчитались С-300 (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1199
Время на прочтение
1 мин
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В Бердянске мощные взрывы: оккупанты не досчитались С-300 (фото, видео)

"Хлопок" в Бердянске / Фото: Фото из социальных сетей

ВСУ организовали оккупантам в Бердянске впечатляющий вечер.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером, 25 мая, раздалось несколько громких взрывов.

Фото и видео мощного "хлопка" появилось в Сети.

На кадрах можно увидеть несколько мощных взрывов и вспышку над землей.

"Фейерверк" для оккупантов / Фото: Фото из социальных сетей

В оккупированном Бердянске раздалось несколько взрывов

В оккупированном Бердянске раздалось несколько взрывов

Бердянская городская военная администрация пишет, что оккупанты "не досчитались установок С-300".

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Ранее в Минобороны Украины сообщили, что российский разведкорабль "Иван Хурс" получил повреждения, есть раненые.

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Дата публикации
Просмотры
1199
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