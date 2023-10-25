В Бердянске неизвестные взорвали автомобиль с оккупантом: он погиб на месте — соцсети

После взрыва по городу пронеслись пожарные машины.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области неизвестные взорвали "Москвич", в котором находился российский оккупант. Он погиб на месте происшествия.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Как пишет "Бердянск сегодня", громкий взрыв слышали жители Колонии и Слободки. После взрыва по городу пронеслись пожарные машины.

"Напротив "Паруса" стоит подорванный зеленый москвич с российскими номерами. Машину разорвало изнутри. Вчера этот москвич гонял на стоянке в Амсторе с громкой музыкой", — говорится в сообщении.

Российский телеграмм-канал "Baza" отмечает, что под сиденье водителя авто была заложена бомба. Оккупационная "власть" заявляет о "теракте".

"Взрыв произошел 23 октября около 21 часа у дома по улице Мичурина. По предварительным данным, бомба была заложена под сиденье водителя "копейки", на которой ездил военный. От полученных травм водитель скончался на месте. Возбуждено уголовное дело о теракте и хранении взрывчатых веществ" ", – пишет паблик.

Напомним, по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, кафиры меняют логистику на Запорожском направлении и опрокидывают вооружение.

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