В Бердянске оккупанты приходят в местные дома культуры и требуют проводить концерты на 9 мая — ОВА

В Бердянске оккупанты приходят в местные дома культуры и требуют проводить концерты на 9 мая — ОВА

Во временно захваченном оккупантами Бердянске российские военные приходят к домам культуры и настаивают на коллаборации.

Захватчики требуют проведения "праздничных" концертов на 9 мая.

Об этом сообщил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло.

"Приходили представители России в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях", — рассказал Свидло.

Все руководство Запорожской ОВ призывает население никак не реагировать на провокации и пропаганду оккупантов.

Напомним, в Бердянске, который временно контролируют российские оккупанты, директора школ массово пишут заявления на увольнение.

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