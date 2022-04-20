В Бердянске оккупанты приходят в местные дома культуры и требуют проводить концерты на 9 мая — ОВА

Во временно захваченном оккупантами Бердянске российские военные приходят к домам культуры и настаивают на коллаборации.
Захватчики требуют проведения "праздничных" концертов на 9 мая.
Об этом сообщил и.о. городского головы Бердянска Александр Свидло.
"Приходили представители России в наши дома культуры и требовали проведения концертов, приуроченных к 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях", — рассказал Свидло.
Все руководство Запорожской ОВ призывает население никак не реагировать на провокации и пропаганду оккупантов.
Напомним, в Бердянске, который временно контролируют российские оккупанты, директора школ массово пишут заявления на увольнение.
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