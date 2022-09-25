В Бердянске оккупанты разрешают "голосовать на референдуме" без документов

Российские захватчики проводят подворовый или поквартирный обход.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области на "референдуме", который устроил Кремль, россияне разрешают местным голосовать без документов.
Об этом заявил заместитель председателя Бердянского райсовета Виктора Дудукалова в комментарии "Радио Свобода".
"Они (оккупанты – ред.) по Бердянску и Бердянскому району ходят с так называемым подворовым или поквартирным обходом. Обходят людей в составе от одного до трех так называемых членов их избирательных комиссий. У них с собой военный РФ или два – вооруженных. Они приходят к людям домой и просто предлагают проголосовать. Причем им не мешает даже факт отсутствия документов. Люди говорят: "Ну у нас нет документов". Или не хотят показывать. Такие истории есть. А этим безразлично вообще, они говорят, просто давайте голосуйте и все ", – рассказал он.
По его словам, сейчас украинские правоохранители ожидают более точную информацию относительно людей, которые помогали россиянам проводить "референдум" в городе.
"Они очень ждут информации о непосредственно этих людях, о коллаборантах, об участии в комиссиях. Люди, участвующие в организации референдумов, будут наказаны", — подчеркнул Дудукалов.
Напомним, оккупанты в Луганской области "нарисовали" явку в 45% на "референдуме".
Читайте также:
- "Спорило бы интересам": в Сербии заверили, что не признают результаты "референдумов" в Украине
- В Счастье подожгли "избирательный участок" — Гайдай
- Стало известно, какие страны помогают России проводить псевдореферендумы