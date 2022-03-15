В Бердянске оккупанты заблокировали конвой для эвакуации людей из Мариуполя - Верещук

Захватчики снова нарушили договоренности.
Во вторник, 15 марта, российскими захватчиками в Бердянске был заблокирован конвой для эвакуации людей из Мариуполя.
Об этом вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в видеообращении вечером 15 марта.
"Несмотря на договоренности, сегодня остался заблокирован в городе Бердянск гуманитарный конвой с автобусами для эвакуации из Мариуполя людей, в том числе граждан Турции и Греции, не имеющих собственного транспорта", - сказала Верещук.
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