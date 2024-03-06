В Бердянске прогремел взрыв: ликвидирована организатор "выборов Путина"

Оккупанты ноют о теракте, связанном с организацией "выборов" президента России.
В оккупированном Бердянске на Запорожье раздался взрыв 6 марта, после которого российские захватчики заявили о подрыве организаторов фейковых выборов.
Об этом свидетельствуют жалобы оккупантов в Сети.
После того, как утром в Бердянске раздался взрыв, российские захватчики сообщили, что в городе произошел теракт, связанный с организацией "выборов" президента России.
Сообщается, что в результате взрыва пострадала женщина. От полученных травм она погибла.
Впоследствии в Бердянской ГВА проинформировали, что в городе была ликвидирована одна из организаторов псевдовыборов.
"Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации, ликвидировано одну из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", – говорится в заявлении военной администрации.
Там также предупредили, что накануне "выборов Путина" и, особенно после взрыва, оккупанты будут увеличивать количество силовиков. Поэтому в ГВА призывали бердянцев быть осмотрительными и осторожными, избегать большого скопления людей, представителей "избирательных" комиссий и сами участки. Не исключены провокации со стороны оккупантов.
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К слову, ранее гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий откровенно рассказал о депортации жителей оккупированных территорий, которые не поддерживают "СВО" и Россию.
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