В Бердянске раздались громкие взрывы: местные говорят, что "аж подпрыгнули"

В частности, звуки взрывов были слышны в районе, где враг скапливал военную технику.

В Бердянске прогремели несколько громких взрывов вечером 17 марта в разных районах города.

Об этом сообщают местные жители и мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о 2 громких взрывах. Уточняем подробности", – говорится в заявлении Федорова.

По сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в микрорайонах Колония и Слободка:

"Очень громко. Мы на ЖД, аж подпрыгнули!

Колония в шоке! Походу, куда-то к нам прилетело.

Колония: очень громко у нас.

Это что, вылеты такие новые???

Центр – было очень громко!

Такое ощущение, что все-таки прилетело!"

Как сообщает местный паблик, в микрорайоне Колония на территории завода Дормаш фиксировалось скопление военной техники оккупантов.

Напомним, накануне в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, в котором погиб местный коллаборант Иван Ткач. Он владел крупной транспортной компанией и возил "вагнеровцев" на передовую.

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