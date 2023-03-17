В Бердянске раздались громкие взрывы: местные говорят, что "аж подпрыгнули"

В частности, звуки взрывов были слышны в районе, где враг скапливал военную технику.
В Бердянске прогремели несколько громких взрывов вечером 17 марта в разных районах города.
Об этом сообщают местные жители и мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске. Местные жители сообщают о 2 громких взрывах. Уточняем подробности", – говорится в заявлении Федорова.
По сообщениям местных жителей, звуки взрывов были слышны в микрорайонах Колония и Слободка:
- "Очень громко. Мы на ЖД, аж подпрыгнули!
- Колония в шоке! Походу, куда-то к нам прилетело.
- Колония: очень громко у нас.
- Это что, вылеты такие новые???
- Центр – было очень громко!
- Такое ощущение, что все-таки прилетело!"
Как сообщает местный паблик, в микрорайоне Колония на территории завода Дормаш фиксировалось скопление военной техники оккупантов.
Напомним, накануне в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, в котором погиб местный коллаборант Иван Ткач. Он владел крупной транспортной компанией и возил "вагнеровцев" на передовую.
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