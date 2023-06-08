В Бердянске раздались взрывы и вспыхнул сильный пожар: оккупанты подняли вертолеты (фото)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в четверг, 8 июня, раздались взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Телеграмм-канал "Бердянск сегодня" сообщает, что местные жители слышали взрыв, а затем начался громкий гул.

В Бердянске раздались взрывы – последствия. / Фото: Фото из социальных сетей

"Пылает заправочная станция напротив хлебокомбината. Тем временем оккупанты перевозят технику из порта на гору. Возможно на выезд из города. В небо подняли вертолеты", — пишут очевидцы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в оккупированном Мангуше готовятся встречать скорые из Бердянска.

В Бердянске 8 июня слышны сильные взрывы – последствия. / Фото: Фото из социальных сетей

"Сообщают, что в Мангуше больницу срочно переводят в режим готовности встречи скорых из Бердянска. Что-то ничего не произошло", — написал он.

Напомним, в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. После этого россияне наспех начали выводить отсюда корабли.

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