В Бердянске раздались взрывы и вспыхнул сильный пожар: оккупанты подняли вертолеты (фото)

Обстоятельства происшествия неизвестны.
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в четверг, 8 июня, раздались взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Телеграмм-канал "Бердянск сегодня" сообщает, что местные жители слышали взрыв, а затем начался громкий гул.
"Пылает заправочная станция напротив хлебокомбината. Тем временем оккупанты перевозят технику из порта на гору. Возможно на выезд из города. В небо подняли вертолеты", — пишут очевидцы.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщает, что в оккупированном Мангуше готовятся встречать скорые из Бердянска.
"Сообщают, что в Мангуше больницу срочно переводят в режим готовности встречи скорых из Бердянска. Что-то ничего не произошло", — написал он.
Напомним, в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. После этого россияне наспех начали выводить отсюда корабли.
Читайте также:
- Как подрыв Каховской ГЭС повлияет на количество минометных ударов окупантов: объяснение эксперта
- В Кривом Роге запаса воды осталось на полтора месяца: Вилкул — о том, что будет дальше
- "Каховское водохранилище превращено в большую могилу": Зеленский обвинил Путина в экоциде