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В Бердянске раздался громкий взрыв: россияне заявляют о прилете по порту

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
646
Время на прочтение
1 мин
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В Бердянске раздался громкий взрыв: россияне заявляют о прилете по порту

В оккупированном Бердянске раздались взрывы. / Фото: из соцсетей

В оккупированном Бердянске снова "бавовна".

Сегодня, 2 июня, в оккупированном Бердянске раздался взрыв, предварительно удар произошел по территории порта.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По словам Федорова, сегодня в Бердянске громко.

"Бавовна" расцвела в порту, через который оккупанты вывозили награбленное. Взрывы слышали весь пригород", - сказал он.

Telegram-каналы сообщают о ракетном ударе. В частности, коллаборант Владимир Рогов заявил о попадании по территории порта.

Накануне, в ночь на пятницу, 2 июня, "хлопок" произошел в российском Курске.

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Дата публикации
Просмотры
646
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