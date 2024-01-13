В Бердянске раздался взрыв в районе комендатуры оккупантов — фото

В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы.
Во временно оккупированном Бердянске утром 13 января раздались взрывы – в районе комендатуры виднеется дым.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наши партнеры сообщают, что поднимается дым из района комендатуры и громко в центре. Дым со стороны Приморской площади. Либо что-то вдруг сдетонировало, либо кара небесная. Детали устанавливаются", – говорится в сообщении.
По словам местных, около 08:17 в районе центра прогремел еще один взрыв, россияне включили сигнал тревоги в городе.
Военное руководство Украины пока не комментировало данную информацию. Российские оккупанты тоже не сообщали подробностей взрывов.
Напомним, ВСУ отразили атаки россиян возле Клещиевки и Вербового, РФ пытается захватить Авдеевку.
Читайте также: