В Бердянске раздался взрыв в районе комендатуры оккупантов — фото

Во временно оккупированном Бердянске утром 13 января раздались взрывы – в районе комендатуры виднеется дым.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши партнеры сообщают, что поднимается дым из района комендатуры и громко в центре. Дым со стороны Приморской площади. Либо что-то вдруг сдетонировало, либо кара небесная. Детали устанавливаются", – говорится в сообщении.

Взрыв в Бердянске/Фото: Лачен

По словам местных, около 08:17 в районе центра прогремел еще один взрыв, россияне включили сигнал тревоги в городе.

Военное руководство Украины пока не комментировало данную информацию. Российские оккупанты тоже не сообщали подробностей взрывов.

Напомним, ВСУ отразили атаки россиян возле Клещиевки и Вербового, РФ пытается захватить Авдеевку.

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