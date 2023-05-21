В Бердянске Силы обороны успешно поразили штаб оккупантов (фото)

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели недалеко от порта.
В результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск Запорожской области в ночь на 21 мая.
Об этом сообщает Telegram-канал СтратКом ВСУ.
Потери противника пока уточняются.
Также мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона Единственные новости сообщил о взрывах в Бердянске.
По его словам, они прозвучали около четырех часов утра.
Местные жители сообщали, что видели столбы дыма вблизи захваченного аэродрома.
Напомним, что накануне произошла "бавовна" в Белгородской области. Взрывы прогремели в Шебекинском районе. Местные власти сообщили о пожаре на полигоне.
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