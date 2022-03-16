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В Бердянске устроили несколькотысячный патриотический митинг против российской оккупации (видео)

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В Бердянске устроили несколькотысячный патриотический митинг против российской оккупации (видео)

Кадр с видео

Участники акции пронесли по городу длиннющий национальный флаг.

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области 16 марта тысячи людей вышли на патриотический митинг против российской оккупации.

Соответствующие видеозаписи с места событий распространяют в Сети.

Участники акции прошли по центральной улице Бердянска с длиннющим флагом Украины в руках.

На кадрах видно, что тысячи людей идут по центральной улице города, держа в руках огромное сине-желтое знамя. Участники митинга скандируют "Бердянск – Украина", "Украина превыше всего", "Слава Украине! Смерть врагам".

Знай оккупант, Бердянск это Украина!

Я люблю свою страну — Украину Среда, 16 марта 2022 г.

Напомним, 16 марта в результате российских обстрелов получила повреждения инфраструктура железнодорожной станции "Запорожье-2". Персонал и пассажиры не пострадали. Кроме того, вражеская ракета прилетела в район ботанического сада.

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