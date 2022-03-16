В Бердянске устроили несколькотысячный патриотический митинг против российской оккупации (видео)

Участники акции пронесли по городу длиннющий национальный флаг.
Во временно захваченном Бердянске Запорожской области 16 марта тысячи людей вышли на патриотический митинг против российской оккупации.
Соответствующие видеозаписи с места событий распространяют в Сети.
Участники акции прошли по центральной улице Бердянска с длиннющим флагом Украины в руках.
На кадрах видно, что тысячи людей идут по центральной улице города, держа в руках огромное сине-желтое знамя. Участники митинга скандируют "Бердянск – Украина", "Украина превыше всего", "Слава Украине! Смерть врагам".
Напомним, 16 марта в результате российских обстрелов получила повреждения инфраструктура железнодорожной станции "Запорожье-2". Персонал и пассажиры не пострадали. Кроме того, вражеская ракета прилетела в район ботанического сада.