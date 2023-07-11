В Бердянске в гостинице, где жило руководство армии РФ, раздались взрывы: ликвидировали оккупационного генерала

Оккупанты захватили гостиницу и жили там.
В оккупированном Бердянске Запорожской области в гостинице, которую захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Предварительно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.
Об этом пишет Бердянская городская военная администрация и телеграмм-канал "Бердянск сегодня".
По данным властей оккупированного Бердянска, взрывы прогремели в захваченной гостинице "Дюна", где поселилось руководство оккупационной армии.
"Здание фактически сравняли с землей. Сейчас там разбирают завалы. В том направлении поехало много машин скорой помощи. Ждем официального подтверждения и детали от Генштаба", — сообщили в Бердянской МВА.
Российские пропагандисты пишут, что там удалось ликвидировать оккупационного генерала Олега Цокова, заместителя командующего Южного военного округа РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что в военные ВСУ могли ликвидировать российского генерал-лейтенанта Олега Цокова во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.
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