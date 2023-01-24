В Бердянске взорвалась машина известной коллаборанта Мамай: она – в больнице (фото)

По данным мэра Мелитополя, Мамай встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска.

В Бердянске раздался взрыв 24 января – это взорвался автомобиль известной коллаборанта Валентины Мамай.

Об этом сообщают местные паблики и мэр Мелитополя Иван Федоров.

Авто с российскими номерами взорвалось на улице Руденко в районе школы №5, которая сейчас не работает.

"Взорвалась машина, которая очень похожа на авто известной коллаборанта Валентины Мамай. Именно Валентина Мамай первой контактировала с оккупантами, когда они вошли в город", – говорится в сообщении одного из пабликов.

Фото из соцсетей

В то же время российские средства массовой пропаганды со ссылкой на главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова сообщили, что в Бердянске был "взорван" принадлежащий Мамай автомобиль. По предварительным данным, коллаборант находилась в машине.

В свою очередь мэр Федоров подтвердил взрыв авто Мамай и сообщил, что она попала в больницу.

"Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице — трясется от страха за свою жизнь", — написал городской голова в Сети.

Напомним, в середине января Федоров сообщил о нескольких уничтоженных вражеских пунктах дислокации вблизи Мелитополя.

18 января в поселке Михайловка возле Мелитополя прогремели взрывы в школе, где оккупанты разместили склад с боекомплектами.

Часов Яр, вступление в НАТО, выезд за границу – новости на утро 24 января

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.