В Бердянске за сутки раздалось более 10 взрывов: город находится без связи

В Бердянске за сутки раздалось более 10 взрывов: город находится без связи

Во временно захваченном оккупантами Бердянске Запорожской области за сутки раздалось более 10 взрывов, которые были слышны в разных микрорайонах города. Город находится без мобильной связи.

Мобильная связь могут глушить оккупанты, которые в частности делают это при перекидывании своих войск.

Об этом сообщили в Бердянском горисполкоме.

"Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги – быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", – призвали городские власти.

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Они также сообщили, что оккупационные так называемые власти пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. Однако именно захватчики приняли за практику глушить сигнал украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедших через Бердянск.

"На сегодняшний день и дальше используется практика глушения мобильной связи во время массового переброса вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта", – говорится в сообщении горисполкома.

Там добавили, что украинские мобильные операторы официально заявляют – причиной отсутствия связи является физическое повреждение оборудования и параллельное блокирование сигнала средствами РЭБ.

Напомним, днем 2 июня в морском порту Бердянска прогремел взрыв – это могло быть уничтожено судно захватчиков.

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