Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Бердянске за сутки раздалось более 10 взрывов: город находится без связи

Дата публикации
Просмотры
2393
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Бердянске за сутки раздалось более 10 взрывов: город находится без связи

Иллюстративное фото

Во временно захваченном оккупантами Бердянске Запорожской области за сутки раздалось более 10 взрывов, которые были слышны в разных микрорайонах города. Город находится без мобильной связи.

Мобильная связь могут глушить оккупанты, которые в частности делают это при перекидывании своих войск.

Об этом сообщили в Бердянском горисполкоме.

"Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги – быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", – призвали городские власти.

Они также сообщили, что оккупационные так называемые власти пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. Однако именно захватчики приняли за практику глушить сигнал украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедших через Бердянск.

"На сегодняшний день и дальше используется практика глушения мобильной связи во время массового переброса вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта", – говорится в сообщении горисполкома.

Там добавили, что украинские мобильные операторы официально заявляют – причиной отсутствия связи является физическое повреждение оборудования и параллельное блокирование сигнала средствами РЭБ.

Напомним, днем 2 июня в морском порту Бердянска прогремел взрыв – это могло быть уничтожено судно захватчиков.

Кадры ракетных обстрелов Львовщины: выпуск новостей ТСН за 12:00 2 июня

Кадры ракетных обстрелов Львовщины: выпуск новостей ТСН за 12:00 2 июня

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация