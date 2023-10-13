В Бериславе россияне ударили дроном по автомобилю с супругами: женщина погибла (фото)

Сегодня, 13 октября, в Бериславе (Херсонская область) россияне ударили по супругам, которые ехали по делам на собственном автомобиле.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его данным, оккупанты использовали дрон против гражданских 1987 и 1989 г.р. Женщина погибла, мужчина – в тяжелом состоянии. Есть двое раненых.

"Эта сознательная охота за мирными жителями. Россияне делают это постоянно, поднимают БПЛА, выслеживают, сбрасывают с дронов гранаты", — написал он.

На месте трагедии / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним:

В ночь на 13 октября 2023 года российские военные обстреляли правый берег Херсонской области, используя управляемые авиабомбы.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Военные РФ били по населенным пунктам Херсонщины, по жилым кварталам и агропромышленному комплексу. Фактически по четыре КАБа сбросили на одно село. Это мощная атака, ведь управляемая авиабомба — это эквивалент килограмм тротила, разрушительная сила чрезвычайная. Такие сбросы идентифицируют как разрушение здания", — сказала Гуменюк.

В ночь на 4 октября оккупационные войска сбросили на Херсонскую область 10 авиационных бомб.

Представитель Херсонской ОВА Александр Толонников подчеркнул, что в Херсоне и области большие разрушения из-за того, что очень увеличилось количество авиаударов.

По его словам, сбрасываемые россиянами авиабомбы оставляют яму в человеческий рост и диаметром 30-40 метров.

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