В Берлине автопробегом поддержали войну России и массовые убийства в Украине

Во время акции водители включали русские песни.

В Германии устроили автопробег в поддержку России.

По улицам Берлина проехалась колонна автомобилей, на которых были флаги СССР, России, Казахстана, а также Воздушно-десантных войск ВС РФ. Во время акции водители сигналили и включали русские песни. Соответствующие видео появились в Сети. В частности, один из роликов запостил в Twitter блогер Рустем Адагамов.

РУССКИЕ И ЗДЕСЬ

Сегодня в Берлине прошел автопробег в поддержку России. На машинах развевались флаги РФ, СССР, ВДВ, звучал "Кот-комбат".



Еще видео: https://t.co/3yQPrSW2G9



PS Это пиздец, конечно. pic.twitter.com/9NXPHWCAAR — Рустем Адагамов (@adagamov) April 3, 2022

"Это пиз**ц, конечно", – прокомментировал он.

Напомним, Германия готова стать страной-гарантом безопасности Украины, но после войны. Глава МИД Германии заверила, что Берлин — "на 100 процентов с Украиной".

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