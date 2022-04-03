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В Берлине автопробегом поддержали войну России и массовые убийства в Украине

В Берлине автопробегом поддержали войну России и массовые убийства в Украине

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В Берлине автопробегом поддержали войну России и массовые убийства в Украине

скриншот с видео

Во время акции водители включали русские песни.

В Германии устроили автопробег в поддержку России.

По улицам Берлина проехалась колонна автомобилей, на которых были флаги СССР, России, Казахстана, а также Воздушно-десантных войск ВС РФ. Во время акции водители сигналили и включали русские песни. Соответствующие видео появились в Сети. В частности, один из роликов запостил в Twitter блогер Рустем Адагамов.

"Это пиз**ц, конечно", – прокомментировал он.

Напомним, Германия готова стать страной-гарантом безопасности Украины, но после войны. Глава МИД Германии заверила, что Берлин — "на 100 процентов с Украиной".

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