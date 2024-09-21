В ближайшее время армия РФ снова будет прорываться в Покровск – военнослужащий ВСУ

В ближайшее время российские войска снова будут пытаться прорываться в город Покровск Донецкой области и выходить на путь к Днепру.

Об этом сообщил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нажатия врага волнообразные. То есть, была волна, сейчас она немного стихла. Это не значит, что ситуация нормальная... Расслабляться нельзя. Враг в ближайшее время, я не знаю, через неделю или две, снова будет пробивать себе путь именно на город Возможно, они будут обходить эту агломерацию, будут пытаться взять ее по бокам в так называемые "клешни", как это делали в Бахмуте и Авдеевке, – это 99%. Но то, что враг будет пытаться взять эту агломерацию и выходить на путь на Днепр – это 100%", – отметил боец.

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По словам военного, сейчас россияне пытаются прорываться в сторону населенных пунктов Курахово и Селидово.

"Они боятся идти напрямую, чтобы не находиться в таком положении, когда их позиции будут обстреливаться со всех сторон. Оккупанты собираются расширяться и пытаться пробить себе путь, открыть направление в Курахово", – добавил Фирсов.

Напомним, россияне наступают в Донецкой области. В частности, они недавно добились незначительных успехов в Торецке, а также продвинулись юго-западнее Донецка и севернее Водяного.

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