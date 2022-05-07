В ближайшее время будет существенный перелом на фронте, а врага постепенно оттесним — нардеп

В ближайшее время будет существенный перелом на фронте, а врага постепенно оттесним — нардеп

Линия фронта в Донецкой и Луганской областях остается наиболее горячим направлением. Оккупанты атакуют украинские населенные пункты, однако не имеют никакого успеха.

По словам народного депутата Федора Вениславского, уже в ближайшее время украинские защитники оттеснят врага из Харьковской области и других регионов Украины.

Об этом сообщает 24 канал.

"Мы с коллегами проводили совещание и у нас создалось общее впечатление, что российская армия воюет по старым советским шаблонам: им безразлично на потери, у них есть задача – штурм, то они идут несмотря ни на что, несмотря на колоссальные потери живой силы", – говорит Вениславский.

По его словам, это подтвердит "агонию этой наступательной операции", ведь россияне собирались воплотить все свои планы до 9 мая.

В то же время Вениславский отмечает, что в отличие от жестокой тактики России, наше военное командование, в частности Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, "очень грамотно и тактически правильно строят наши контрнаступления и наступления на тех участках, где наименьшие потери и наибольшая эффективность".

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"Поэтому, я убежден, что в ближайшее время мы продемонстрируем еще больше достижений, а враг постепенно оттесним из Харьковщины и других регионов Украины. Это вопрос времени, ведь ВСУ системно получают нужное оружие для изгнания врага", — отмечает депутат.

Кроме того, на Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и пытается подготовить наступление в направлении Изюм-Барвинково, однако активные боевые действия пока не заметны. Наши ВСУ постепенно увольняют населенный пункт по населенному пункту.

"Совершенно очевидно, что никакого успеха они не добьются, поэтому это влияет на моральный дух захватчиков и их начальников среднего класса. В комплексе это показывает нам, что в ближайшее время мы заметим существенный перелом на фронте", – говорит Вениславский.

Нардеп отмечает, что стратегическая цель Украины – выгнать врага из всех наших земель, временно оккупированных, в частности Крыма и ОРДЛО.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины во время наступательных действий в Харьковской области возобновили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

ВСУ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области

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